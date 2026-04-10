Israel tấn công Lebanon. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, ông Netanayhu tuyên bố "sẽ không có ngừng bắn ở Lebanon" và Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hezbollah khi quân đội nước này mở các cuộc tấn công mới ở Lebanon.

Trước đó, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào binh lính Israel ở miền nam Lebanon. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này đã nã một loạt tên lửa vào quân Israel và phóng máy bay không người lái (UAV) vào khu định cư biên giới Kiryat Shmona ở bắc Israel để đáp trả việc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Chiều nay (10/4), một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel và Lebanon sẽ đàm phán tại Washington vào tuần tới. Hiện, cả Israel và Lebanon đều chưa xác nhận thông tin này.

Một nguồn tin ẩn danh tiết lộ thành phần tham dự đàm phán tại Mỹ sẽ gồm Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Thủ tưởng Lebanon Nawaf Salam.

Theo một quan chức thuộc chính quyền Beirut, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun muốn có một lệnh ngừng bắn tạm thời với Israel trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Lebanon vẫn đang chao đảo sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Israel 2 ngày trước.

Báo Times of Israel dẫn lời Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Tel Aviv muốn đàm phán trực tiếp với Beirut về việc giải giáp Hezbollah và “thiết lập quan hệ hòa bình” giữa hai nước.