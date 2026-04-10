“Tôi muốn thông báo với các bạn: Hiện không có lệnh ngừng bắn nào ở Lebanon. Israel sẽ tiếp tục tấn công nhóm Hezbollah với toàn bộ lực lượng và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi khôi phục an ninh cho các bạn”, ông Netanyahu gửi thông điệp tới người dân Israel trong một video ngắn đăng tải trên mạng xã hội X hôm 9/4.

Hãng tin CNN dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay Tel Aviv đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa của nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon vào tối 9/4. Trước các cuộc tập kích, IDF đã cảnh báo người dân Israel rằng các khu vực khác “có thể bị Hezbollah tấn công trong những giờ tới”.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cũng đưa tin về nhiều cuộc không kích vào các địa điểm ở miền nam nước này cùng thời điểm.

Theo báo Guardian, Thủ tướng Israel có phát biểu trên ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã yêu cầu ông Netanyahu “tiết chế hơn” trong vấn đề Lebanon, trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thương lượng với Iran để chấm dứt xung đột.

Trước đó trong ngày, Thủ tướng Netanyahu tiết lộ đã chỉ thị cho nội các Israel “mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon càng sớm càng tốt”. Ông Netanyahu nói thêm, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào việc giải giáp nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel - Lebanon.

Tuy nhiên, trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội X ngày 9/4, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nhấn mạnh: “Giải pháp duy nhất cho tình cảnh Lebanon đang trải qua là đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Lebanon và tiếp theo là các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên”.

Ông Aoun khẳng định các lực lượng an ninh Lebanon đã “hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của mình để đảm bảo an ninh và ổn định” cho đất nước, bất chấp “những hoàn cảnh khó khăn họ đang phải đối mặt”.