Tối 30/9, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc), mưa lớn đã khiến toàn bộ lối ra vào ngập sâu, có điểm nước dâng hơn 1m, cô lập toàn bộ khu vực.

Mặc dù một số cư dân đã kịp thời đưa ô tô ra khỏi vùng ngập từ sớm, nhưng vẫn còn rất nhiều xe bị mắc kẹt, chìm trong nước đục ngầu.

"Không chỉ ngập, tòa nhà còn bị mất điện. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng tôi ra ngoài cũng khó, ở trong cũng không yên", anh Nguyễn Đức Chung, một cư dân tại đây mệt mỏi chia sẻ.

Anh cho biết thêm, các tuyến đường xung quanh cũng bị nước chia cắt, khiến việc tiếp cận khu vực gặp vô vàn khó khăn.

Trước tình trạng nước vẫn dâng cao, hàng chục cư dân đã hợp lực cùng ban quản lý tòa nhà dựng các "bức tường tạm" bằng bao tải cát, gạch đá để ngăn nước tràn xuống hầm gửi xe - nơi đang chứa hàng trăm phương tiện.

“Từ tờ mờ sáng 30/9, chúng tôi đã phải chạy đôn chạy đáo, vừa tát nước, vừa dựng tường chắn tạm. Đến chiều, tình hình có phần ổn định, nước chưa tràn vào hầm nhưng nguy cơ vẫn rất cao”, anh Đặng Văn Tiến, một cư dân, cho hay.

Nước bủa vây khắp nơi, người dân dựng tường tạm nên trước mắt nước chưa vào hầm để xe.

Không chỉ các khu dân cư, một số cơ sở giáo dục cũng rơi vào tình trạng “đóng băng”. Trường Tiểu học Đông Ngạc là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nước ngập hơn 1m khiến toàn bộ khuôn viên bị "tê liệt", công tác giảng dạy trong những ngày tới dự báo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trường Tiểu học Đông Ngạc bị ngập nước sâu cả mét.

Cùng lúc đó, nhiều tuyến phố ở các phường Cầu Giấy, Từ Liêm, Yên Hòa… cũng ngập sâu. Hàng loạt xe máy, ô tô chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ trong nước ngập đến đầu gối.

Nhiều ô tô chết máy, chìm trong biển nước.

Nhiều người dân Thủ đô nhìn nhận, đợt mưa xối xả này một lần nữa cho thấy hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội đang chịu áp lực cực lớn. Mỗi đợt mưa to là một lần người dân phải sống trong thấp thỏm, lo lắng về tài sản, an toàn và cả sức khỏe.