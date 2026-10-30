Sau khi điều khiển tàu chở xi măng va chạm với vỏ lãi khiến một người tử vong, người phụ nữ bỏ mặt nạn nhân, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Viên (SN 1971, ngụ xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 25/7, Viên điều khiển tàu mang biển số đăng ký KG-391.44, chở xi măng lưu thông trên kênh Hà Tiên - Rạch Giá.

Bị can Lê Thị Viên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khi đến đoạn kênh thuộc Tổ 6, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Viên điều khiển tàu vượt một sà lan thì xảy ra va chạm với vỏ lãi composite do bà D.T.C. (SN 1970, ngụ xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến bà C. rơi xuống kênh và tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, Viên điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.