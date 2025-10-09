Xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Phổng Lái và Chiềng Pha đều đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kế thừa những thành tựu đạt được, Bình Thuận bước vào hành trình mới với quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và phù hợp với đặc thù vùng dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới tại hai xã trước sáp nhập đạt hơn 68,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 4,8 tỷ đồng.

Nguồn vốn này được sử dụng hiệu quả để xây dựng, duy tu nhiều công trình thiết yếu như: 1 công trình thủy lợi, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung, 3 nhà lớp học, 5 nhà văn hóa bản và 24 tuyến đường giao thông nông thôn. Người dân tích cực đóng góp tiền, công sức, vật liệu để bê tông hóa đường sá, chỉnh trang tường rào, trồng hoa ven đường, làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn.

Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, xã Bình Thuận đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, sát thực tiễn. Trong đó, truyền thông bằng tiếng dân tộc Thái và Mông được xem là giải pháp hiệu quả để giúp bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực tham gia.

Thông qua các buổi họp bản, phát thanh tại nhà văn hóa, loa truyền thanh bản bằng tiếng dân tộc, các thông điệp về giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nếp sống văn minh… được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với trình độ dân trí. Đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần tăng tính lan tỏa và hiệu quả của công tác dân vận tại cơ sở.

Bên cạnh đó, xã Bình Thuận duy trì hoạt động “Ngày thứ bảy về cơ sở” là dịp để cán bộ, đảng viên trực tiếp xuống từng bản, cùng nhân dân lao động, trao đổi, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tuyên truyền, định hướng đúng đắn cho bà con trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xã tiếp tục phát huy các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện xã duy trì 125 ha lúa, hơn 500 ha cây trồng nương, trong đó có gần 1.000 ha chè, 840 ha cà phê, hơn 400 ha cây ăn quả. Chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cũng được định hướng theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, gắn với bảo vệ môi trường.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và bản sắc văn hóa dân tộc được xã Bình Thuận xác định là hướng đi tiềm năng trong giai đoạn mới, với trọng tâm tại khu vực đèo Pha Đin và các bản có điều kiện thuận lợi để kết nối với các tuyến du lịch nội và liên tỉnh. Đặc biệt, các giá trị văn hóa dân tộc Thái, Mông được khuyến khích giữ gìn và phát huy, tạo điểm nhấn riêng cho du lịch địa phương.

Xã cũng đang tập trung hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035, với các chỉ tiêu cụ thể như: Trên 80% đường trục bản, 70% đường ngõ xóm, 10% đường nội đồng được cứng hóa; 100% bản có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; xây dựng 3 - 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới và 1 - 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 có vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giữ vững 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 75%; tổng lượt khách du lịch đạt 350.000 lượt/năm, doanh thu du lịch trên 3,5 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng bảo vệ môi trường, duy trì các phong trào “Bản sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Bản không rác thải”, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là vai trò nòng cốt của công tác dân vận và truyền thông, xã Bình Thuận từng bước khẳng định mô hình nông thôn mới bền vững, lấy người dân làm trung tâm, hướng đến một vùng quê giàu bản sắc, phát triển toàn diện và hài hòa.