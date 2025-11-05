Tôi đang sử dụng chiếc xe Suzuki XL7. Bình thường, cứ sau 5.000-7.000km, tôi sẽ đưa xe vào xưởng dịch vụ của hãng. Tại đây, họ chỉ thay dầu và kiểm tra lọc gió.

Suzuki XL7. Ảnh minh họa

Hiện tại, chiếc xe của tôi đã cán mốc 40.000km. Nghe nói đây là mốc bảo dưỡng lớn nhưng tôi không biết bảo dưỡng lớn thì cần kiểm tra và xử lý những hạng mục nào?

Vậy có chủ xe Suzuki XL7 nào đã từng làm bảo dưỡng xe ở mốc 40.000km có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi cần làm những hạng mục nào, vì nhiều người bảo vào hãng họ hay vẽ ra nhiều thứ để yêu cầu chủ xe thực hiện. Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Đào Văn Cảnh (Thanh Trì, Hà Nội)

