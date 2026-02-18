Gói bánh chưng giữa gió mặn và sóng xa

Những ngày cuối năm, khi đất liền rộn ràng sắm sửa, đảo Trần - hòn đảo tiền tiêu thuộc tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, bình thản giữa trùng khơi. Trên đảo chỉ có 12 hộ dân sinh sống, những mái nhà nhỏ dựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển lớn.

Tết ở đảo Trần không có chợ Tết, chợ hoa, cũng chẳng có kết đèn hoa rực rỡ như những con đường nơi phố thị rộn ràng. Nhưng trong mỗi căn nhà, không khí Tết vẫn hiện hữu theo cách rất riêng. Lá dong được chuyển từ đất liền ra, gạo nếp, đỗ xanh được chuẩn bị, dành dụm từ nhiều ngày trước. Bếp lửa đỏ lên từ sớm, xua đi cái lạnh mặn mòi của gió biển cuối năm.

Người dân trên đảo gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Mỹ Dung

Đàn ông nhóm bếp, chẻ củi, phụ nữ thoăn thoắt gói bánh chưng. Ngoài hiên, gió biển ràn rạt thổi, hơi mặn phả vào từng nếp lá dong, nhưng nồi bánh vẫn sôi đều suốt đêm. Ở đảo Trần, gói bánh chưng không chỉ là chuẩn bị món ăn Tết mà còn là cách để giữ nếp xưa, giữ kết nối với đất liền.

“Ở đảo ít người, nhưng Tết thì không thể thiếu bánh chưng. Có bánh là có Tết, có Tết là có nhà”, chị Đồng Thị Nhâm, một người dân chia sẻ.

Câu nói giản dị ấy như gói trọn tinh thần đón Tết nơi đầu sóng, dù vật chất còn thiếu thốn nhiều bề nhưng ai nấy đều mang trong lòng sự trân trọng truyền thống.

Cờ Tổ quốc tung bay trên các con đường, mái nhà. Ảnh: Mỹ Dung

Khoảnh khắc giao thừa trên đảo Trần diễn ra trong yên ả, không pháo hoa, không ánh đèn rực rỡ. Khoảng khắc ấy chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào ghềnh đá, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ những căn nhà nhỏ. Mâm cơm Tết được bày biện gọn gàng, nén hương được thắp trên bàn thờ gia tiên, gửi gắm ước mong một năm mới bình yên, biển lặng sóng yên.

Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa mênh mông biển trời

Một điều đặc biệt ở đảo Trần là Tết luôn có sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Không khoảng cách, không nghi lễ cầu kỳ, bộ đội và người dân cùng đón Tết, cùng gói bánh, cùng đón giao thừa, cùng nâng chén chúc năm mới an lành.

Ở nơi đầu sóng, Tết trở thành sợi dây gắn kết quân dân, tạo nên nên một cộng đồng nhỏ bền chặt giữa trùng khơi.

Cành đào, chậu quất vượt sóng ra khơi, "mang" Tết về với đảo. Ảnh: Mỹ Dung

Theo Thiếu tá Vũ Tiến Công, Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Trần, Lữ đoàn 242, Quân khu 3, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn. Mặc dù đón Tết xa gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối địa bàn đảo.

Sáng mùng 1 Tết, khi mặt trời vừa nhô lên từ phía biển, cờ Tổ quốc đã tung bay trên những con đường, trước hiên nhà. Trên đảo Trần, treo cờ ngày Tết là thói quen đã thành nếp, mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Giữa mênh mông biển trời, mỗi lá cờ đỏ sao vàng chính là một dấu hiệu chủ quyền sống động.

Những đứa trẻ theo bố mẹ ra sân, ngước nhìn lá cờ bay trong gió xuân, nghe người lớn kể chuyện về đảo, về biển, về đất liền. Tết vì thế không chỉ là sum vầy, mà còn là sự trao truyền lặng lẽ ý thức giữ gìn chủ quyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cuộc sống trên đảo Trần còn nhiều khó khăn. Mỗi chuyến tàu ra đảo phụ thuộc thời tiết, nước ngọt và lương thực luôn phải tính toán tiết kiệm. Nhưng những ngày Tết, sự quan tâm từ đất liền, từ chính quyền và lực lượng vũ trang, giúp người dân cảm nhận rõ ràng rằng dù ở đảo xa nhưng mọi thứ như vẫn rất gần.

Vùng 1 Hải quân trao tặng những phần quà ý nghĩa cho người dân đảo Trần dịp Tết. Ảnh: Mỹ Dung

Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, là nơi có các trạm ra-đa của Vùng 1 Hải quân đứng chân. Theo Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, nơi đây các đơn vị bộ đội luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Trên đảo, tuy số hộ dân sinh sống còn khiêm tốn nhưng đây là vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến biển Đông Bắc của Tổ quốc, việc cán bộ, chiến sĩ Hải quân và người dân cùng hiện diện, sinh sống bền bỉ trên đảo chính là minh chứng sinh động cho chủ quyền quốc gia được giữ gìn bằng cả nhiệm vụ quốc phòng và đời sống thường ngày.

Giữa trùng khơi, hơn chục nóc nhà đón Tết trên đảo Trần, mỗi nồi bánh chưng, mỗi bữa cơm ngày Tết, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay là một hình ảnh sống động về ý chí giữ đảo.