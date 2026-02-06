Ngày 5/2, giá Bitcoin có thời điểm rớt xuống 60.062 USD trước khi hồi phục nhẹ về mức hơn 64.000 USD USD hiện tại. Đồng tiền số này đang chìm sâu trong sắc đỏ khi giới đầu tư bắt đầu đánh giá lại tính thực tiễn của nó.

Trước đây, Bitcoin được ca ngợi là công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản trú ẩn an toàn thay thế vàng, nhưng thực tế gần đây không diễn ra như vậy kể từ khi đồng tiền này đạt đỉnh hơn 126.000 USD hồi đầu tháng 10/2025.

Bitcoin lao dốc từ đỉnh 126.000 USD lập hồi tháng 10/2025. Ảnh: NurPhoto

Chỉ trong tuần này, thị giá Bitcoin đã bốc hơi gần 30%, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 70.000 USD. Marion Laboure, nhà phân tích tại Deutsche Bank, nhận định trong báo cáo gửi khách hàng hôm 4/2: "Đà bán tháo ổn định cho thấy các nhà đầu tư truyền thống đang mất dần hứng thú và sự bi quan về thị trường tiền số đang gia tăng".

Thua xa vàng và cổ phiếu công nghệ

Trong vòng một năm, Bitcoin đã giảm gần 40%, trái ngược hoàn toàn với mức tăng trưởng 61% của hợp đồng tương lai vàng trong cùng kỳ. Các đồng tiền số khác cũng lao dốc không phanh: Ether giảm 33% trong tuần này, trong khi Solana giảm 40%, chạm đáy 2 năm ở mức 88,42 USD.

Đà giảm của Bitcoin diễn ra song hành với sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ. Quỹ ETF State Street Technology Select Sector (XLK) đã giảm 1,8% cùng ngày, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Áp lực giảm giá càng thêm trầm trọng do hoạt động bán giải chấp - tình trạng tài sản của nhà giao dịch tự động bị bán một phần hoặc toàn bộ khi giá chạm mức nhất định. Theo dữ liệu từ Coinglass, hơn 2 tỷ USD vị thế mua và bán đã bị thanh lý chỉ trong tuần này.

Maja Vujinovic, CEO mảng tài sản số tại FG Nexus, chia sẻ trên CNBC: "Đợt tăng giá thẳng đứng mà nhiều người kỳ vọng chưa thành hiện thực. Bitcoin không còn giao dịch dựa trên sự phấn khích nữa, câu chuyện đó đã mất đi sức hút. Nó đang giao dịch dựa trên thanh khoản thuần túy và dòng vốn".

Đáng lo ngại hơn, nhu cầu từ các tổ chức tài chính - vốn được coi là bệ đỡ giá trước đây - đã đảo chiều mạnh mẽ. Báo cáo của CryptoQuant chỉ ra rằng các quỹ ETF tại Mỹ, từng mua vào 46.000 Bitcoin vào thời điểm này năm ngoái, nay đã trở thành bên bán ròng trong năm 2026.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đã rớt xuống dưới đường trung bình động 365 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022. Các chuyên gia CryptoQuant cảnh báo việc phá vỡ ngưỡng này, cùng mức giảm 23% trong 83 ngày qua, là tín hiệu xấu hơn cả giai đoạn thị trường giá xuống đầu năm 2022 và giá có thể tiếp tục lùi về vùng 60.000 - 70.000 USD.

(Theo CNBC)