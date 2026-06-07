Một điểm là đủ…

Nếu nhìn vào cục diện bảng đấu, U19 Việt Nam đang là đội đang nắm lợi thế. Những kết quả tích cực ở 2 lượt trận trước giúp thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi bước vào trận quyết định với quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần không thua Indonesia, U19 Việt Nam sẽ vào bán kết.

Đó là lợi thế mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn có được trước lượt trận cuối. Không còn áp lực phải thắng bằng mọi giá, U19 Việt Nam có thể chủ động lựa chọn cách tiếp cận phù hợp nhất hòng đạt mục tiêu là tấm vé bán kết.

U19 Việt Nam sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất

Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Khi bước vào sân với suy nghĩ "chỉ cần hòa", rất dễ tự đẩy mình vào thế bị động. Thay vì chơi thứ bóng đá vốn có, các cầu thủ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ tỷ số. Và càng nghĩ đến việc không được thua, nguy cơ mắc sai lầm càng lớn.

Bởi vậy, điều HLV người Nhật Bản cần nhất lúc này không phải là tính toán cho một trận hòa giữ ng. Ngược lại, cần giữ nguyên tinh thần đã giúp đội bóng của mình đi đến trận đấu cuối cùng vòng bảng với lợi thế trong tay.

U19 Việt Nam sẽ “cháy” hết mình, vì…

Nhiều năm qua, những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia ở mọi cấp độ luôn mang đến cảm xúc đặc biệt. Từ ĐTQG, U23 cho đến các lứa trẻ, đây đều là những trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi chiến thắng trước Indonesia đều được nhắc đến rất nhiều, và ngược lại. Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai nền bóng đá đã biến cuộc đối đầu này trở thành một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất khu vực Đông Nam Á.

Để chiến thắng và khẳng định quyết tâm vô địch của mình

Bởi vậy, dù chỉ cần hòa là đi tiếp, sẽ rất khó để U19 Việt Nam bước vào sân với tư tưởng phòng ngự nhằm giữ lấy một điểm. HLV Yutaka Ikeuchi thừa hiểu các học trò muốn tiến xa cần học cách chiến thắng những đối thủ mạnh nhất, thay vì chỉ tính toán để đạt mức yêu cầu tối thiểu.

Quan trọng hơn, nếu có thể vượt qua ĐKVĐ U19 Indonesia bằng một màn trình diễn thuyết phục, U19 Việt Nam nhận được cú hích tinh thần cực lớn trước vòng bán kết. Đó không chỉ là câu chuyện về điểm số, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng vô địch của cả tập thể.

Tấm vé vào bán kết rõ ràng là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng trước Indonesia, người hâm mộ Việt Nam luôn mong đợi nhiều hơn thế. Hòa có thể là kết quả chấp nhận được, song một chiến thắng mới là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất rằng U19 Việt Nam thực sự đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục ngôi vô địch U19 Đông Nam Á, điều đã không thể làm được kể từ năm 2007.

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