Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, việc đổi tên và chuyển chức năng tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có hiệu lực từ ngày 1/8.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được thành lập từ tháng 2/2025 trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức.