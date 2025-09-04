Tại buổi làm việc ngày 3/9, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai đã trình bày dự thảo những văn kiện chủ yếu của địa phương, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu dự họp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua; bổ sung, đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức của đơn vị hành chính 2 cấp; công tác lãnh đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu đề nghị làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của các tỉnh; gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện. Ông nhận định các tỉnh đã triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận, văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng việc các tỉnh thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 đã thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá. Các địa phương đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến góp ý của ban, bộ, ngành để hoàn thiện văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội.

Trong đó, ông Trần Cẩm Tú lưu ý các định hướng trong nhiệm kỳ phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là các thời cơ, vận hội mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; rút kinh nghiệm sâu sắc những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý cần chú trọng việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện Ban chấp hành Trung ương khóa 13 trình Đại hội 14 của Đảng.

Ông đề nghị các tỉnh tập trung hoàn thiện sớm chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực; rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội, sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Tổ công tác Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đã được các tỉnh ủy triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng; thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh tiếp thu kết luận của tổ công tác Bộ Chính trị và ý kiến các cơ quan để hoàn chỉnh văn kiện và phương án nhân sự Đại hội; giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Ninh Bình, Đắk Lắk, Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.