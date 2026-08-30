Bộ Chính trị nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần "chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả". Công tác tư tưởng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện của Đảng.

Trong bối cảnh mới, công tác này cần chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương, hồi cuối tháng 7. Ảnh: Quốc hội

Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Trong suốt quá trình cách mạng, công tác tư tưởng luôn thắp sáng ngọn lửa niềm tin, quy tụ lòng dân, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Chính trị yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống” trong công tác tư tưởng. Việc này phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số.

Mục tiêu được Bộ Chính trị nhấn mạnh là công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước. Toàn Đảng và hệ thống chính trị ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; an ninh tư tưởng được bảo đảm trong mọi tình huống.

Đến năm 2030, Bộ Chính trị đặt mục tiêu nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội; ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật; mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026.

Cùng với đó, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời từ cơ sở, không để kéo dài, tích tụ; vi phạm kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên giảm mạnh, các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định.

Cả nước hình thành mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng.

100% cấp xã có cán bộ chuyên trách; 100% cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35, người làm nhiệm vụ thông tin ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng hằng năm; toàn Đảng có 4.000-6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt được đào tạo chuyên sâu.

Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, Bộ Chính trị định hướng công tác tư tưởng sẽ trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Công tác lý luận đi trước, định hướng, dẫn dắt thực tiễn, đủ sức lý giải những vấn đề mới của thời đại và của một xã hội phát triển ở trình độ cao.

Chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Bộ Chính trị nêu 8 giải pháp đột phá.

Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Thứ hai là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Mỗi xã, phường, đặc khu phân công một ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo lực lượng làm công tác tư tưởng. Bộ Chính trị lưu ý chủ động nắm, định hướng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay tại nơi phát sinh gắn với công tác dân vận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để hình thành điểm nóng.

Thứ ba là đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận.

Thứ tư là đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng.

Bộ Chính trị gợi mở chuyển mạnh việc quán triệt nghị quyết từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó.

Mỗi nghị quyết khi ban hành phải có tài liệu quán triệt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, xác định rõ những điểm mới, nhiệm vụ trung tâm và những việc cần triển khai ngay.

Thứ năm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng.

Cùng với yêu cầu “thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội”, Bộ Chính trị quán triệt xử lý nghiêm việc phát hành, lưu hành sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có nội dung trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, xuyên tạc lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chống phá chế độ.

Thứ sáu là xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, chuẩn mực trong xã hội và trên không gian số.

Trong đó, Bộ Chính trị định hướng xây dựng, phát triển mạng lưới người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực với tiêu chí lựa chọn, cơ chế kết nối, phát huy và trách nhiệm rõ ràng; hình thành lực lượng chính luận nòng cốt, tiêu biểu có uy tín, năng lực và sức lan tỏa.

Thứ bảy là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại.

Cuối cùng, Bộ Chính trị đề ra giải pháp đột phá liên quan đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác tư tưởng.

Bộ Chính trị định hướng về chính sách đãi ngộ đặc thù, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, người làm công nghệ tham gia công tác tư tưởng; bảo vệ cán bộ dám nói thẳng, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm, lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.