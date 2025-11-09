Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị lưu ý cần tạo lập môi trường làm việc công khai, minh bạch, dân chủ, đoàn kết, hỗ trợ, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, vừa thể hiện sự tôn trọng, đề cao cán bộ có tài năng vừa tạo cơ hội, điều kiện để cán bộ tận tâm cống hiến.

Về định hướng, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Bộ, ngành, địa phương được huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ đáp ứng tiêu chí được xem xét áp dụng cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ.

Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức

Kết luận số 205 nêu rõ các đối tượng được tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng các tiêu chí. Bên cạnh đó là nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng đủ các tiêu chí.

Đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế thì thực hiện quy trình xét tuyển.

Bộ Chính trị định hướng các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế có thể ký hợp đồng lao động với các cá nhân trên nhằm bảo đảm mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, chất xám.

Cơ chế bố trí, sử dụng

Người được thu hút vào làm công chức, viên chức sau khi tuyển dụng thì được cấp có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý.

Nhóm đối tượng này được bố trí công tác phù hợp, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, trình độ, sở trường; được xem xét luân chuyển đến làm việc có thời hạn tại các tổ chức trong nước, quốc tế.

Với nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp; hoặc bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch, bậc, kể cả trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội, có sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả cao, đóng góp quan trọng được xem xét quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, đối tượng, trình độ lý luận chính trị.

Nhóm đối tượng này được ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được cử đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, hình thức đào tạo.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý liền kề hoặc vượt một cấp (từ cấp vụ trở xuống) tại cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác hoặc ở cơ quan, đơn vị, địa phương khác.

Cơ chế đãi ngộ

Cán bộ có đóng góp quan trọng cho địa phương, cơ quan, đơn vị được bố trí nhà ở công vụ; ưu tiên thuê, hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ; ưu tiên được mua nhà ở xã hội, hỗ trợ phương tiện đi lại, chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức được hưởng 100% mức lương; đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ BHXH, BHYT) trong thời hạn 5 năm; áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt, theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc.

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng ít nhất một bậc lương của hệ số lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm 300% mức lương hiện hưởng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ BHXH, BHYT).