Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 215 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Những điều khoản sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện).

Theo đó, Kết luận số 215 nêu rõ việc sửa đổi về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Cụ thể, đối tượng áp dụng của Quy định số 11-QĐi/TW được sửa đổi như sau: Quy định này áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Chính trị thống nhất sửa đổi: Định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Bí thư cấp ủy cấp tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo với bí thư, ban nội chính, ban tuyên giáo và dân vận cấp ủy cấp tỉnh.

Bộ Chính trị cũng thống nhất sửa đổi: Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

Căn cứ tình hình thực tế của cấp ủy, địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy sắp xếp và thông báo công khai thời gian cố định tiếp dân trong tháng.

Bộ Chính trị cũng thống nhất sửa đổi tên gọi của Điều 5 thành "Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy"; sửa đổi tên Điều 7 thành "Việc xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy".

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng thống nhất sửa đổi quy định về tổ chức thực hiện.

Theo đó, Quy định số 11-QĐi/TW nêu: Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Nội dung này được thống nhất sửa như sau: Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.