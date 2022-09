Có nơi hợp đồng với cán bộ nghỉ hưu để tiếp dân

Báo cáo cho thấy, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ bình quân 38% so với quy định. Cụ thể có 21 bộ, ngành có số liệu, bộ trưởng, thủ trưởng đã tiếp dân định kỳ 381/960 ngày theo quy định. Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ bình quân 56% so với quy định; trong đó, có Chủ tịch một số tỉnh tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ cao hơn quy định như: Đồng Tháp (hơn quy định 59 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (hơn quy định 22 ngày), Sóc Trăng (hơn quy định 13 ngày), Tiền Giang (hơn quy định 12 ngày). Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ bình quân 94% so với quy định; trong đó có một số tỉnh có tỷ lệ cao hơn quy định như: Cần Thơ (270%), Quảng Ninh (269%), An Giang (232%), Hải Phòng (192%), Ninh Bình (188%), Sơn La (130%)... Nhưng cũng còn một số tỉnh có tỷ lệ Chủ tịch huyện ủy quyền cho cấp phó thực hiện nhiều, như: Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa... Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ đạt tỷ lệ bình quân 49% so với quy định; trong đó có một số địa phương tỷ lệ đủ và cao hơn quy định như: Bến Tre (102%), Điện Biên (107%) và Đắk Nông, Kon Tum, Ninh Thuận (đạt 100%). Tuy nhiên, cũng còn một số tỉnh có tỷ lệ Chủ tịch cấp xã tiếp công dân định kỳ ít, chủ yếu là ủy quyền cho cấp phó thực hiện, như: Hà Nội, Nam Định, Sóc Trăng, Thanh Hóa...