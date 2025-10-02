Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm 2024-2025, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, có 173 cơ sở giáo dục đại học công lập (không tính cơ sở thuộc quân đội, công an) đã thành lập hội đồng trường; 1 cơ sở chưa thành lập hội đồng trường là Trường ĐH Dầu khí Việt Nam.

Hiện, tất cả 41 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD-ĐT đã hoàn thiện hội đồng trường. Đối với nhiệm kỳ 2024-2029 có 6 đơn vị đã thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ mới. Các đơn vị này đã tuân thủ quy định tại Nghị quyết số 19, theo đó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường (riêng Trường ĐH Mở TPHCM chưa bầu Chủ tịch Hội đồng trường). Đối với nhiệm kỳ 2025-2030, theo kế hoạch ban đầu, có 21 đơn vị sẽ thành lập nhiệm kỳ mới trong năm 2025.

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, thực tế cho thấy mô hình hội đồng trường trong nhiều cơ sở giáo dục công lập chưa phát huy được vai trò thực chất. Hoạt động của Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục công lập còn mang tính hình thức, trùng lặp với vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, gây lãng phí nguồn lực, thời gian.

Bộ GD-ĐT cũng nhìn nhận việc phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban Giám hiệu ở một số đơn vị còn thiếu thống nhất, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Tới đây, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Đại diện các trường đại học, học viện dự hội nghị Giáo dục đại học năm 2025. Ảnh: Văn Mạnh.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, kể từ ngày 12/9/2025, tạm dừng công tác quy hoạch với Chủ tịch hội đồng trường, Phó Chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Ngoài ra, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới. Trường hợp chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch.

“Tại hội nghị Giáo dục đại học mới đây, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng các trường đại học đang đối mặt với nhiều thay đổi; thậm chí lãnh đạo các cơ sở có thể hoang mang trước việc bỏ hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu, cùng với chủ trương sắp xếp, sáp nhập các trường...

Xác định đây là thời điểm tái cấu trúc, đột phá, ông Sơn cho hay: “Các thầy cô cần sẵn sàng mọi khả năng, vui trong mọi tình huống, lấy công tâm làm đầu chứ không phải đặt câu hỏi ‘tôi sẽ ngồi ở đâu’, đó là thái độ không phù hợp. Chúng ta phải xác định, 3 tháng tới, phải cùng nhau suy nghĩ làm thế nào để phát triển được đơn vị, tận dụng được thời cơ, chuẩn bị cho sự phát triển phía trước, chứ không phải là nhìn nhau. Đó là điều tôi muốn kêu gọi thầy cô trong thời khắc rất quan trọng này”, ông Sơn nói.

Hội đồng trường là thành phần thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học. Đây là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan.

Hiện, toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đại học năm 2025, khối hành chính là 35.999 người, khối giảng viên cơ hữu là 82.451 người.