Ngày 10/3, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với xe khách giường nằm hai tầng khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi có địa hình đèo dốc như quốc lộ 6, 4E, 4D và 12.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hoạt động khảo sát nhằm triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, quy định đối với xe khách giường nằm hai tầng khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi.

Đoàn công tác liên ngành xuất phát từ TP Hà Nội, khảo sát thực tế trong 4 ngày qua các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai.

Sau khi hoàn thành khảo sát, đoàn sẽ tổng hợp kết quả, tổ chức hội thảo chuyên môn và lập báo cáo đánh giá để đề xuất phương án quản lý, bảo đảm an toàn đối với xe khách giường nằm hai tầng.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT tham gia đoàn khảo sát. Ảnh: Đình Hiếu

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đợt khảo sát nhằm đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông trên các tuyến đường miền núi Tây Bắc như hạ tầng giao thông, hệ thống báo hiệu, lưu lượng phương tiện, tổ chức giao thông cũng như các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

“Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện quy định pháp luật, đồng thời khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông và hạ tầng”, Đại tá Huy nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng sẽ dùng ô tô giường nằm và ô tô ghế ngồi có gắn thiết bị cảm biến để khảo sát. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, đoàn khảo sát sẽ tập trung rà soát toàn bộ điều kiện hạ tầng trên các tuyến khảo sát như bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường, tầm nhìn dừng xe, chiều rộng cầu, vị trí đặt biển báo, vạch sơn, điểm quay đầu, điểm dừng xe và các khu vực thường xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng cũng đánh giá việc quản lý hoạt động vận tải như loại phương tiện được cấp phép, tuyến đường khai thác, hành trình và tần suất hoạt động để đề xuất phạm vi và điều kiện hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng.

Trong khi đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe khách giường nằm hai tầng khi hoạt động trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi; còn Cục CSGT nghiên cứu các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe khách giường nằm hai tầng là loại hình vận tải được nhiều người dân lựa chọn. Vì vậy, việc xây dựng các quy định quản lý phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho hành khách lên hàng đầu, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Các thiết bị cảm biến hiện đại được lắp đặt trên ô tô. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, đoàn công tác sẽ trực tiếp chạy thử xe giường nằm hai tầng trên các tuyến quốc lộ 6, 4E, 4D, 12, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ tại địa phương để thu thập dữ liệu về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và khả năng khai thác của phương tiện.