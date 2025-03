Chiều 30/3, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân cử đoàn công tác sang Myanmar tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất.

Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, Bộ Công an đã cử cán bộ, chiến sĩ gồm 26 thành viên sang Myanmar tham gia công tác tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia khác phục hậu quả, thiệt hại do động đất... do Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) làm trưởng đoàn.

Ngay trong chiều cùng ngày, đoàn cán bộ sẽ lên đường bay sang Myanmar với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) làm trưởng đoàn.

Ảnh: Đình Hiếu

Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, sau khi biết thông tin trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar, xuất phát từ kinh nghiệm triển khai hoạt động cứu nạn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận thức rõ ràng đây là thảm họa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

"Khi nhận được lệnh của lãnh đạo Bộ, tôi đã họp và trao đổi với các đơn vị liên quan để chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị. Đoàn gồm 26 người, đây là các cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cập tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất", Đại tá Nguyễn Minh Khương khẳng định.

Vị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết thêm, dự kiến đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 10 ngày, bởi theo thông lệ quốc tế, hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ diễn ra trong thời gian này.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng tại lễ xuất quân, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Công an cử lực lượng sang hỗ trợ các nước giải quyết thảm họa thiên nhiên.

"Vào năm 2023, Bộ đã cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ, dù ở rất xa lãnh thổ Việt Nam để tham gia, hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất, qua đó, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ, bạn bè quốc tế cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người dân Việt nam", Thứ trưởng Tuyến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến động viên cán bộ, chiến sỹ trước khi lên đường. Ảnh: Đình Hiếu

Trước chuyến đi, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu đoàn công tác chủ động kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện chuyên dụng, quân tư trang, máy móc hỗ trợ đã được các đơn vị trang cấp, đảm bảo đầy đủ các nhủ cầu thiết yếu và phát huy tối đa công năng, tác dụng trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn cũng như trong sinh hoạt. Đồng thời, đoàn đảm bảo tuyệt đối an toàn và sức khỏe trong mọi tình huống, nỗ lực, cố gắng, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tích cực phối hợp với các lực lượng trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn.

"Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác giữ đúng lễ tiết, tác phong nêu cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau và phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. Với tinh thần giúp bạn như giúp mình, qua đó, truyền tải thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết", Thứ trưởng Tuyến nhấn mạnh.