Venezuela mới đây xảy ra trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đến nay, đã có hàng trăm người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, hàng vạn người mất tích; nhiều công trình dân sinh, hạ tầng thiết yếu bị sập đổ, trong đó có sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng và quyết định cử lực lượng Quân đội sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai.

QĐND Việt Nam đã thành lập đoàn hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa gồm các cán bộ chỉ huy; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh, Đội Quân y, Đội Chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sáng 28/6 tổ chức xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong đội hình lực lượng của Quân đội có Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng.

Chiến sĩ biên phòng cùng quân khuyển chuẩn bị lên đường chiều nay

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động triển khai nhiệm vụ. Bộ Tham mưu đã phối hợp với Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát lực lượng, phương tiện, trang bị, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trường Trung cấp 24 Biên phòng được giao trực tiếp chuẩn bị lực lượng, chó nghiệp vụ, trang thiết bị chuyên dụng và các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ đội công tác.

Đội công tác gồm 10 cán bộ, quân nhân (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) do Thượng tá Trần Quốc Hương, Trưởng Khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng làm đội trưởng cùng 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và các trang thiết bị chuyên dụng.

Chiến sĩ Quân y chuẩn bị hành trang lên đường

Các cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tham gia tìm kiếm cứu nạn trong nước và quốc tế, trong đó nhiều cán bộ đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.

Đến nay, toàn bộ lực lượng đã hoàn tất công tác khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, giấy tờ, quân tư trang, thuốc chữa bệnh, vật chất hậu cần và các trang thiết bị chuyên dùng, sẵn sàng cơ động ngay sau khi nhận lệnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

Lực lượng làm nhiệm vụ thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ QĐND Việt Nam; đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một khối thống nhất vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo trong công tác, linh hoạt trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và đồng đội; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm bớt mất mát, đau thương của nhân dân Venezuela.

Các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại hội nghị giao nhiệm vụ chiều nay

Chiều nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.