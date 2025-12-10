Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026. Trong đó, luật quy định hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng.

Nghiêm cấm làm lộ bí mật đời tư lên mạng xã hội

Cụ thể, luật nghiêm cấm đăng tải, phát tán trên không gian mạng thông tin tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Các hành vi gồm: nghiêm cấm tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Luật cũng nghiêm cấm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội thông qua luật. Ảnh: Quốc hội

Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp, chứng khoán cũng bị nghiêm cấm.

Luật cũng nghiêm cấm việc chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hành vi cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự, sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc cũng là những hành vi bị nghiêm cấm.

Bộ Công an xây dựng, phát triển và sử dụng mật mã an ninh

Đáng chú ý, luật quy định Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng; xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh mạng; nghiên cứu, xây dựng, phát triển và sử dụng mật mã an ninh để bảo vệ an ninh dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Công an có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên hệ thống do mình quản lý.

Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh địa chỉ IP; xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin về nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Bộ Công an giữ vai trò phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng.

Phát biểu trước khi Quốc hội thông qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nêu rõ, hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu.

Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Công an cũng lưu ý, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, các nước cần có sự hợp tác quốc tế chia sẻ thông tin và phối hợp hành động.