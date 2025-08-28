Ngày 28/8, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Bà Đào Thị Hương Lan. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với bà Đào Thị Hương Lan (SN 1960, quê quán Đồng Tháp, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM).

Bị can Đào Thị Hương Lan hiện đã bỏ trốn. Nơi ở trước khi bỏ trốn là đường số 20, Khu phố 2, phường An Khánh, TPHCM.

Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu bị can Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Đào Thị Hương Lan không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Đào Thị Hương Lan đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ Điều tra viên Lê Minh Tuấn (SĐT 0978.10.09.09), Phòng 5/Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.