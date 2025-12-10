Luật đã tách quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và quỹ công nghiệp quốc phòng. Bộ Công an được giao quản lý quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, phân cấp quản lý quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng.

Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm phát triển công nghiệp an ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày giải trình, tiếp thu dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội

Đặc biệt, luật có một mục về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp, hạt nhân tổ hợp, thành viên tham gia tổ hợp và chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp.

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học, công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, trọng tâm là các nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Trong các nhóm sản phẩm có dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang ngành công an; phương tiện tuần tra trên tuyến ven biển, tuyến sông; sản phẩm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù phục vụ an ninh sinh học; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không...

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng có nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ dân sinh, chuyển giao công nghệ phù hợp cho công nghiệp dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Hai tổ hợp không trùng lặp, chồng chéo

Trước khi Quốc hội thông qua, có ý kiến đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa Tổ hợp công nghiệp quốc phòng với Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia để tránh trùng lặp, chồng chéo, gây lãng phí; cần có cơ chế phối hợp giữa hai tổ hợp này để phát huy hiệu quả.

Về nội dung này, Chính phủ cho biết dự thảo luật đang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của hai tổ hợp, theo đó, Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có các thành phần tham gia khác nhau, tạo ra các nhóm sản phẩm độc lập riêng, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo.

Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh để tránh bỏ sót các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh quan trọng đang cần tập trung đầu tư, nghiên cứu, phát triển. Một số ý kiến khác đề nghị không liệt kê các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh và giao Chính phủ quy định cụ thể để bảo đảm tính linh hoạt khi phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ khác.

Về nội dung này, Chính phủ cho biết, các nhóm sản phẩm được liệt kê là các nhóm sản phẩm trọng tâm, được cấp có thẩm quyền xác định cụ thể và yêu cầu Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đầu tư phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh được liệt kê có đặc thù riêng, phục vụ trực tiếp công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND, trong đó hầu hết sản phẩm, dịch vụ đều có yếu tố khoa học, công nghệ chuyên biệt, đặt ra yêu cầu phải hình thành tổ hợp liên kết giữa cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt với các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài CAND để nghiên cứu, phát triển.

Việc quy định các nhóm sản phẩm, dịch vụ này tại Điều về chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng nhằm khẳng định sự khác biệt giữa Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, giữa nhiệm vụ của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia với các hoạt động sản xuất an ninh đơn lẻ của hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh, tránh việc phải sửa đổi các quy định về hoạt động sản xuất an ninh, làm thay đổi cấu trúc chung của luật.

Đồng thời, để bảo đảm tính linh hoạt, ngoài các sản phẩm, dịch vụ trọng tâm đã được liệt kê, Chính phủ đã đề xuất quy định “sản phẩm, dịch vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền”, bảo đảm kịp thời điều chỉnh, cập nhật theo xu thế phát triển chung.