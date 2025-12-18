Ngày 18/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 9.

Theo đó, trong phiên này sẽ có hơn 2,5 triệu biển số ô tô, xe máy của 34 tỉnh, thành phố được đưa ra đấu giá. Toàn bộ danh sách biển số xe được đưa ra đấu giá đã được Cục CSGT niêm yết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và trang thông tin điện tử Cục CSGT.

Sau 1 tháng niêm yết, Cục CSGT sẽ phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - VPA tổ chức đấu giá phiên 9.

Theo đại diện Cục CSGT, hiện nay các đơn vị liên quan đang tiếp tục tổ chức đấu giá phiên thứ 8.

Các giám sát viên sẽ theo dõi được toàn bộ diễn biến cuộc đấu giá biển số. Ảnh: Đình Hiếu

Phiên đấu giá biển số xe thứ 8 được bắt đầu từ 20/10 và tính đến nay đã đấu giá thành gần 46.000 biển với tổng số tiền gần 1.700 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động đấu giá biển số xe tính đến nay đã thu được khoảng 5.200 tỷ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Nhiều biển số ô tô ngũ quý được người dân lựa chọn trả giá hàng chục tỷ đồng. Nếu tính từ khi tổ chức đấu giá đến nay, hoạt động đấu giá biển số xe đã thu được 9.600 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.