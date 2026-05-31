Cẩm nang cho biết hầu hết xe máy và ô tô tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Nhiều hãng xe như Honda Việt Nam, Toyota, Ford, Yamaha cũng đã khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu chứa ethanol ở tỷ lệ phù hợp.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy cũng cho biết, chỉ một số mẫu ô tô tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023 cùng các dòng xe máy quá cũ có thể chưa tương thích hoàn toàn với xăng E10.

Đối với các dòng xe có thể chưa tương thích hoàn toàn với E10, người dùng vẫn có thể sử dụng xăng E5 RON92.

Loạt lưu ý của Bộ Công Thương được nêu rõ trong Cẩm nang xăng sinh học E10 vừa phát hành.

Dù vậy, Bộ Công Thương khuyến nghị các xe quá cũ trước năm 2000; xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ; xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu; xe phục chế, xe sưu tầm thì cần lưu ý khi dùng xăng sinh học E10.

Với các dòng xe này, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu như bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn nhiên liệu, bộ chế hòa khí hoặc kim phun; thay thế nếu cần thiết.

Theo Bộ Công Thương, việc bảo dưỡng định kỳ giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn hơn khi sử dụng xăng E10.

Theo thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam của Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Thông tư cũng nêu rõ sẽ tiếp tục triển khai phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.