Theo thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam của Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Thông tư cũng nêu rõ, sẽ tiếp tục triển khai phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trong quá trình triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương sẽ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung - cầu và giá cả thị trường để điều chỉnh phù hợp.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét quyết định tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, đồng thời bổ sung các chủng loại xăng kinh doanh trên thị trường khi cần thiết. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Điều này đồng nghĩa, từ 1/6, các loại xăng khoáng không pha ethanol sẽ dừng lưu hành trên toàn quốc.

Từ 1/6, các loại xăng không chì buộc phải pha chế, phối trộn thành xăng E10. Ảnh: Nguyễn Huế

Thực tế, từ cuối tháng 4 và tháng 5, tại các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc đã giảm dần tỷ lệ xăng khoáng RON95 để chuyển dần sang bán xăng E10.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng tương thích của xăng E10 với một số loại động cơ, cũng như mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

Theo đó, không ít người tiêu dùng cho rằng khi xăng RON95 khoáng dừng lưu hành từ ngày 1/6, họ có thể chuyển sang sử dụng xăng RON97. Bởi trên thị trường, xăng khoáng RON97 đã được bán tại một số cửa hàng xăng dầu.

Vậy, từ 1/6, xăng khoáng RON97 có tiếp tục được lưu hành trên thị trường?

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này sáng 29/5, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, Thông tư 50 đã quy định rất rõ rằng từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) buộc phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Theo đó, không chỉ RON95 mà cả RON97 và các loại xăng có trị số octane cao hơn cũng phải pha ethanol để trở thành xăng E10 trước khi lưu hành.

Dưới góc độ là người đã sử dụng xăng E10 được gần 10 tháng, ông Đào Duy Anh cho biết đến nay chưa ghi nhận vấn đề kỹ thuật phổ biến nào đối với phương tiện sử dụng xăng E10 nếu được bảo dưỡng đúng cách.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, người dùng không nên để xe quá lâu không vận hành khi sử dụng xăng E10. Với phương tiện ít sử dụng, nên định kỳ khởi động hoặc chạy quãng ngắn để tránh nhiên liệu lưu quá lâu trong bình. Trường hợp để xe lâu ngày, nên kiểm tra và xả phần nhiên liệu tồn ở đáy bình trước khi sử dụng lại.

Ngoài ra, dù sử dụng xăng E10 hay bất kỳ loại nhiên liệu nào khác, người dùng cũng cần tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Với ô tô, cần thay dầu, lọc dầu và kiểm tra kỹ thuật. Với xe máy, việc bảo dưỡng định kỳ cũng rất cần thiết để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định, tránh hư hỏng do sử dụng kéo dài.