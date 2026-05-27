Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, công suất và sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội liên tiếp lập mức kỷ lục mới trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Dự báo nắng nóng khắc nghiệt sẽ còn kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tiếp tục tăng cao do việc sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh. Đồng thời, các thiết bị điện ngoài trời phải vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, làm gia tăng nguy cơ quá tải cục bộ vào giờ cao điểm.

Đáng chú ý, một số người dân phản ánh có tình trạng bị mất điện trong đợt nắng nóng cực đoan vừa qua.

Liên quan đến vấn đề này, EVNHANOI khẳng định không có bất cứ lịch cắt điện nào theo kế hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong ngày 27/5. Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội về lịch cắt điện là không chính xác.

EVNHANOI khẳng định không thực hiện cắt điện theo kế hoạch, các trường hợp mất điện nếu có có thể xuất phát từ sự cố kỹ thuật cục bộ.

EVNHANOI cho biết, trong đợt cao điểm nắng nóng, đơn vị này đã chủ động hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đã lập trước đó (trừ các trường hợp có nguy cơ gây sự cố).

Song song đó, doanh nghiệp triển khai đồng bộ các phương án vận hành như: tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Tổng công ty cũng liên tục khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng. Các gia đình nên cài đặt điều hòa ở mức từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên sử dụng chế độ Eco để tiết kiệm điện năng.

Ngoài ra, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết.