Triển lãm thành tựu đất nước:

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc triển lãm

Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương; các vị khách quý đại diện các nước, tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân và bạn bè, du khách quốc tế.

Triển lãm được khai mạc từ ngày 28/8 với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn, quy tụ trên 230 gian trưng bày.

Không gian triển lãm đã tái hiện một cách hệ thống, toàn diện chặng đường phát triển của đất nước qua gần 180 ngành, lĩnh vực. Các tư liệu, hiện vật, hình ảnh, phim tài liệu và sản phẩm công nghệ hiện đại đã mang đến cho công chúng cái nhìn sinh động về thành tựu nổi bật trong kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trong suốt 19 ngày diễn ra, triển lãm đã ghi nhận hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Riêng ngày 13/9, số lượng khách đạt kỷ lục với gần 1,3 triệu lượt. Không chỉ người dân Thủ đô, đông đảo du khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã về tham quan, trải nghiệm.

Các không gian trưng bày hiện đại, kết hợp công nghệ số và trình chiếu 3D đã tạo nên sự hấp dẫn, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ hơn về lịch sử và hiện tại của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao bằng khen của Thủ tướng cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc, trong đó có Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao bằng khen của Thủ tướng cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc; trao thưởng, chúc mừng các đơn vị đạt giải "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại triển lãm.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng cho tập thể có thành tích xuất sắc. Gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo là 1 trong 15 "Không gian trưng bày tiêu biểu" của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Triển lãm 80 năm đã thành công rực rỡ, vượt ngoài kỳ vọng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của đất nước”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của triển lãm, tỏa sáng tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam".

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" tặng các đơn vị, trong đó có Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Trần Hải

"Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của "con cháu Lạc Hồng", bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ con người Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn" - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn là dịp để toàn xã hội nhìn lại thành tựu to lớn của đất nước trong suốt 8 thập kỷ qua. Qua đó, triển lãm đã góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, khích lệ niềm tin, tạo động lực mới để nhân dân cả nước tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tại lễ bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên đại diện Bộ nhận Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể có thành tích xuất sắc. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú đại diện Bộ nhận giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Hoàng Quý