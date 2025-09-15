Đến với Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cổ Loa, Hà Nội) từ ngày 28/8-15/9, công chúng có thể khám phá nhiều điều thú vị tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Khu trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo góp phần lan tỏa những câu chuyện truyền cảm và giàu tính nhân văn về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung nêu bật chủ đề Việt Nam đa sắc đồng lòng, thể hiện tinh thần Việt Nam đa sắc tộc, đa tôn giáo nhưng đồng lòng vì sự nghiệp cách mạng, đại đoàn kết dân tộc.

Thông qua các hiện vật, tư liệu trưng bày, công chúng có thể nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc và các tín đồ tôn giáo. Đồng thời cũng cảm nhận rõ những nỗ lực của Chính phủ trong việc đồng hành chăm lo cho đồng bào các dân tộc ít người và đồng bào tôn giáo thông qua Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Khu trưng bày triển lãm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm 4 phân khu.

Một là khu vực trung tâm với chủ đề “Việt Nam đa sắc – đồng lòng” trưng bày đa dạng hình ảnh, hiện vật về văn hóa, dân tộc, các tín ngưỡng, tôn giáo mang đậm dấu ấn văn hóa vùng – miền và văn hóa tâm linh. Tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Khu vực trung tâm với chủ đề “Việt Nam đa sắc - đồng lòng”.

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống đặc sắc đã được tổ chức trong những ngày diễn ra triển lãm.

Hai là khu trưng bày về công tác dân tộc với chủ đề “Hài hòa phát triển - Đa sắc màu - Một hồn Việt” làm nổi bật sự đa dạng, giàu có và tinh tế của văn hóa các dân tộc, khẳng định sự đa dạng văn hóa là sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam và là chất liệu của sự phát triển bền vững.

Bộ sưu tập trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của 53 dân tộc ít người tạo ấn tượng khó quên đối với nhiều khách tham quan.

Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày (trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng…) được phân nhóm theo 6 vùng văn hóa dân tộc: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận như: Cồng chiêng Tây Nguyên, xòe Thái, ruộng bậc thang Mù Cang Chải…

Một số sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền được giới thiệu tới công chúng.

Không chỉ mắt thấy tai nghe, công chúng còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như gấp quạt giấy, thắt nút thổ cẩm mini, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải...

Ba là khu trưng bày về công tác tôn giáo với chủ đề “Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”. Bên cạnh việc giới thiệu chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, những đóng góp của đồng bào các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các tài liệu, hiện vật trưng bày còn phản ánh những đổi thay, phát triển vượt bậc trong đời sống của đồng bào tín đồ tôn giáo trong 80 năm qua.

Khu trưng bày về công tác tôn giáo.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung những dấu ấn nổi bật của Phật giáo Việt Nam trong suốt 80 năm đồng hành cùng dân tộc.

Khu trưng bày thể hiện kiến trúc thờ tự, những nét đặc trưng của 16 tôn giáo được công nhận và cấp phép hoạt động ở Việt Nam gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Baha'i, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Cơ đốc Phục lâm, Phật giáo Tứ Ân Hiếu nghĩa, Minh Sư đạo, Minh lý đạo – Tam Tông Miếu, Bà-la-môn giáo, Mặc môn, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Bửu Sơn Kỳ hương.

Bốn là khu trưng bày về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi – Chủ trương lớn, hành động nhanh, hoàn thành sớm”, thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của các gia đình, cũng như sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của toàn xã hội đối với vấn đề nhà ở cho nhân dân từ năm 1945 đến nay. Đặc biệt là những kết quả to lớn, toàn diện của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” được triển khai, phát động từ ngày 5/10/2024, đã cơ bản hoàn thành trước ngày 31/8/2025, hỗ trợ sửa chữa và làm mới hơn 334 nghìn căn nhà cho người dân, trở thành “công trình quốc gia đặc biệt, nghĩa Đảng - lòng dân”.

Khu trưng bày về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngoài ra, công chúng đến với không gian trưng bày đậm chất dân tộc, tôn giáo còn có thể trải nghiệm công nghệ (robot tích hợp trí tuệ nhân tạo - AI, các hình thức tương tác ảo công nghệ mới nhất…) để tìm hiểu thông tin về 54 dân tộc và 16 tôn giáo được công nhận tại Việt Nam.

Theo tổng hợp của Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, sau 19 ngày diễn ra triển lãm, khu trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhận được phản hồi tích cực từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, báo chí và công chúng với đánh giá chung là “một khu trưng bày đẹp, mang tính thẩm mỹ cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Khu trưng bày thu hút đông đảo khách tham quan thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau, tích cực lan tỏa thông điệp đoàn kết, tôn trọng khác biệt và phát huy bản sắc.

Thông qua triển lãm, nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn văn hóa và thúc đẩy phát triển vùng miền được giới thiệu rộng rãi, tạo điều kiện cho sự đồng thuận xã hội và kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cho những vùng còn nhiều khó khăn.

“Khu trưng bày triển lãm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu nguồn cội, đồng thời khích lệ các cộng đồng dân tộc, tôn giáo tự tin giữ gìn và phát huy bản sắc, hướng tới kỷ nguyên mới của đất nước”, lãnh đạo Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo chia sẻ thêm.