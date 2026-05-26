Để pháp luật trở thành người bạn đồng hành

Với đặc thù địa bàn biên giới rộng, nhiều dân tộc sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, việc tuyên truyền pháp luật ở Điện Biên được Bộ đội Biên phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Mỗi đồn biên phòng là một “pháo đài” tuyên truyền, mỗi cán bộ, chiến sĩ là người truyền lửa của pháp luật đến với nhân dân, góp phần giảm nghèo thông tin cho đồng bào vùng biên.

Từ công tác tuyên truyền pháp luật đến các lớp xóa mù chữ, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang từng bước giúp đồng bào vùng biên giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Tại Đồn Biên phòng A Pa Chải, những buổi tuyên truyền thường được tổ chức vào buổi tối, khi người dân đi làm nương trở về đông đủ. Nội dung của mỗi đợt tuyên truyền cũng được các cán bộ của Đội Vận động quần chúng chuẩn bị kỹ càng. Tất cả văn bản pháp luật của cấp trên đều được biên soạn lại cho phù hợp với trình độ nhận thức và sát với đời sống của nhân dân khu vực biên giới, đồng thời được thể hiện dưới dạng video sinh động nên đã giúp người dân tiếp cận với pháp luật một cách dễ dàng hơn. Nhiều buổi tuyên truyền có sự tham gia của già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ nên tạo được sự gần gũi, tin tưởng trong cộng đồng, giúp người dân hiểu luật để không vi phạm pháp luật.

Với những hộ gia đình không đến được địa điểm tuyên truyền tập trung, cán bộ Đội Vận động quần chúng của đồn sẵn sàng đi đến tận nhà để tuyên truyền cho người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, hướng dẫn bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật và khả năng tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn đồn quản lý đã được nâng lên.

Tại xã Si Pa Phìn, nơi từng được xem là vùng đất “4 không” (không điện, không đường, không trường, không trạm), cuộc sống của bà con các dân tộc ở đây từng chìm trong đói nghèo và lạc hậu. Nhưng giữa núi rừng khô cằn ấy, những người lính quân hàm xanh đã không quản ngại gian khó, ngày đêm bám dân, bám bản để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân. Các chiến sĩ của đồn không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, tìm đến tận nương rẫy để tuyên truyền, vận động bà con. Chính sự gần gũi, chân thành, coi người dân như người thân trong gia đình đã giúp những người lính biên phòng đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đến với bà con một cách hiệu quả, giúp họ hiểu rõ hơn về quy chế biên giới, về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội. Vì vậy, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn cũng đã được hạn chế.

Những buổi tuyên truyền giản dị, những lời khuyên chân thành đã giúp người dân vùng biên Điện Biên thay đổi nhận thức rõ rệt. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã giảm, an ninh trật tự được giữ vững. Từ đó, pháp luật giờ đây không còn xa lạ mà trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống của mỗi người dân biên giới. Người dân chủ động tố giác tội phạm, tham gia cùng bộ đội tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Pháp luật không còn là điều xa lạ mà đã trở thành điểm tựa để người dân giữ gìn cuộc sống bình yên nơi biên cương.

Trao "cần câu" tri thức: Đổi mới tư duy và sinh kế cho đồng bào

Cùng với tuyên truyền pháp luật, Bộ đội Biên phòng Điện Biên còn triển khai nhiều hoạt động xóa mù chữ, chống tái mù chữ nhằm giúp đồng bào vùng biên từng bước thay đổi tư duy và biết cách làm ăn phát triển kinh tế.

Trước đây, nhiều hộ dân ở các xã biên giới chủ yếu sản xuất theo tập quán cũ, thiếu kiến thức, thiếu thông tin nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Không biết đọc, biết viết cũng khiến người dân khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ, khó áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ thực tế đó, các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho người dân vùng biên. Không chỉ dạy đọc, dạy viết, các lớp học còn giúp bà con biết sử dụng tiếng Việt, biết tính toán và chủ động tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất, đời sống.

Song song với dạy chữ, cán bộ biên phòng còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương. Trong mỗi lần xuống bản hay lên nương, cán bộ biên phòng đều tranh thủ hướng dẫn bà con cách nuôi lợn, trồng ngô, cấy lúa và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải chia sẻ, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về văn kiện pháp lý biên giới, đồng thời tăng cường giáo dục để nhân dân hai bên biên giới đẩy mạnh giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị.

Từ công tác tuyên truyền pháp luật đến các lớp xóa mù chữ, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang từng bước giúp đồng bào vùng biên giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi người dân hiểu luật, biết chữ và có kiến thức làm ăn, cuộc sống nơi biên cương cũng dần ổn định, bình yên và phát triển bền vững hơn.