Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý và Công an xã đã phổ biến nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là việc đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Không chỉ phổ biến pháp luật theo hình thức trực tiếp, Đồn Biên phòng Trung Lý còn hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp đồng bào vùng biên tiếp cận công nghệ số, chủ động phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó, vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục được phát huy.

Trung Lý là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Các bản nằm cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại không thuận tiện; phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Mông nên khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế. Trong điều kiện đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xem là giải pháp quan trọng giúp đồng bào nâng cao nhận thức, tiếp cận thông tin chính thống, phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật và từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng biên với khu vực trung tâm.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền sát thực tế, lực lượng Biên phòng và Công an địa phương đang góp phần đưa chủ trương, chính sách và kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân vùng cao; đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định.