Ngày 18/11, Đồn Biên phòng Bến Đá (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh TPHCM) phối hợp với Công an phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và thuyền viên trên địa bàn.

Các chủ tàu cá, thuyền trưởng và thuyền viên trên địa bàn phường Vũng Tàu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Anh

Tại hội nghị, ban tổ chức thông báo tình hình tội phạm ma túy liên quan đến hoạt động nghề cá, đồng thời cảnh báo nhiều trường hợp thuyền viên sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện thời gian gần đây.

Các thành viên tham dự được phân tích rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, an toàn lao động trên biển, cũng như được phổ biến các quy định pháp luật và chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi sử dụng, tàng trữ hoặc vận chuyển ma túy.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Bến Đá tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Hội nghị nhấn mạnh vai trò của ngư dân trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới biển; đề cao trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong phối hợp với lực lượng chức năng, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới biển.

Các cơ quan chức năng cũng lồng ghép tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU, tập trung vào các nội dung như: bắt buộc lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS), không xâm phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện đầy đủ thủ tục xuất - nhập bến, ghi nộp nhật ký khai thác và báo cáo theo quy định.

Đồn Biên phòng Bến Đá đã tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Quang Anh

Trong khuôn khổ hội nghị, Đồn Biên phòng Bến Đá đã tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi, treo áp phích và tuyên truyền qua Zalo OA, fanpage cùng các nhóm Zalo của chủ tàu, giúp ngư dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ hiểu và thuận tiện trong quá trình hoạt động trên biển.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân trong công tác phòng chống tội phạm ma túy và chấp hành quy định chống khai thác IUU, hướng đến xây dựng môi trường khai thác thủy sản an toàn, bền vững.

Qua đó, lực lượng biên phòng và ngư dân tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.