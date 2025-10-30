Xe tôi đang nhắm tới là một chiếc Toyota Camry 2.4G đời 2010, do anh đồng nghiệp rao bán với giá 290 triệu. Xe vẫn vận hành tốt, máy móc ổn, nội thất nguyên bản, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là tuổi đời đã 15 năm, nghĩa là mọi chi tiết, dù bền đến mấy, cũng đã đi qua một hành trình dài.

Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Tôi hiểu rằng, những chiếc xe “già” như vậy đòi hỏi người dùng phải am hiểu kỹ thuật, chăm sóc thường xuyên, và sẵn sàng cho chi phí bảo dưỡng cao hơn. Trên thị trường hiện nay, với tầm tiền khoảng 300 triệu đồng, người mua vẫn có thể tìm được các mẫu xe cỡ A hoặc B chạy lướt, đời mới hơn, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn hơn.

Dù vậy, chúng lại khá chật chội, thiếu tiện nghi và không mang lại cảm giác xe hạng trên như dòng Camry cũ mà tôi đang để mắt tới. Chính sự giằng co giữa “xe mới nhưng nhỏ” và “xe cũ nhưng sang, rộng rãi” khiến tôi khó đưa ra quyết định.

Liệu việc chọn mua một chiếc ô tô đã 15 năm tuổi có phải là một quyết định khôn ngoan, hay chỉ là cái bẫy giá rẻ ẩn sau chi phí sửa chữa và hao mòn? Người mua như tôi cần lưu ý gì trước khi xuống tiền cho những chiếc xe đã qua hơn một thập kỷ sử dụng?

Qua VietNamNet, rất mong nhận được chia sẻ, lời khuyên từ những chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Huỳnh Đức (Hoài Đức, Hà Nội)

