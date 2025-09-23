Bộ GD-ĐT cho hay, điểm nhấn đáng chú ý năm 2025 là sự thu hút mạnh thí sinh giỏi vào các ngành sư phạm cũng như các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đặc biệt tại các đại học top đầu.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trung bình điểm chuẩn của tất cả phương thức xét tuyển vào các ngành, các trường năm 2025 là 19,11; trong khi đó năm 2024 đạt 22,05. Bộ GD-ĐT cho rằng, mức giảm này phù hợp với việc giảm mạnh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở 3 môn Toán, Sinh học và Tiếng Anh.

Trong bối cảnh điểm chuẩn trung bình năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với 2024 và có sự phân hóa mạnh giữa các ngành, Bộ GD-ĐT đánh giá tín hiệu đáng mừng là kết quả tuyển sinh các ngành sư phạm được cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt, năm 2025, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, điểm chuẩn đầu vào khối ngành sư phạm rất cao cho thấy khả năng thu hút sự quan tâm của xã hội.

“Đó là một thông tin rất đáng mừng với toàn thể ngành giáo dục và đào tạo, cho thấy một xu hướng phát triển, một sinh khí, sinh lực ngày càng tốt đối với ngành”, Bộ trưởng Sơn nói.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức. Ảnh: Thanh Hùng

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2025 trên hệ thống là 773.167 em (tăng 95.181 so với năm 2024) trên tổng số đăng ký xét tuyển là 849.544.

Số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 là 625.477 - tăng mạnh so với năm ngoái, trong đó riêng khối đại học là 613.335 tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2024 là 51,3%). Tuy nhiên, như vậy, vẫn có đến 147.690 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học đại học, chiếm 19,1%.

Bộ GD-ĐT cho rằng, năm 2025, việc tổ chức một đợt xét tuyển chung sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời yêu cầu các phương thức xét tuyển bằng học bạ phải sử dụng kết quả cả năm lớp 12 vừa giảm thiểu chi phí, giảm bất công và khắc phục tình trạng sao nhãng học tập của học sinh lớp 12.

Cùng với đó, quy định xét tuyển các phương thức, tổ hợp xét tuyển của một ngành đào tạo dựa trên quy đổi tương đương điểm trúng tuyển cũng khắc phục tình trạng thiếu minh bạch, thiếu công bằng.