Tại hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 18/9, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang đề nghị hạn chế số lượng nguyện vọng của thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học. Điều này nhằm làm giảm công sức lọc ảo khi tuyển sinh. Các thí sinh khi lựa chọn nguyện vọng cũng cần cân nhắc.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: “Việc đăng ký số nguyện vọng của thí sinh không giới hạn chưa chắc đã đem lại nhiều cơ hội, mà đôi khi làm cho thí sinh ‘tẩu hỏa nhập ma’, rối tinh lên, có khi còn mất hết quyền chủ động, cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì. Việc này tưởng như đem lại cơ hội thuận lợi nhất nhưng lại thành làm khó cho thí sinh. Sẽ quy định hạn chế như thế nào để đảm bảo được quyền, sự lựa chọn cao nhất của thí sinh mà đỡ chuyện quá phức tạp trong việc xử lý”.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang nêu ý kiến tại hội nghị.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra 2 khảo sát tại hội nghị này, ngoài việc có duy trì xét tuyển bằng học bạ nữa hay không, còn nội dung liên quan đến số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng, giáo dục đại học đang đứng trước những cơ hội phát triển. "Cơ hội mà người phương Đông hay dùng chữ 'thời'. Đây là thời cơ, thời vận, thời điểm để giáo dục đại học bứt phá và phát triển".

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.

Về công tác tuyển sinh, Bộ trưởng cho hay: Cơ bản vẫn giữ ổn định. Tuy nhiên, từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ bắt đầu thi trên máy tính cho một phần bài thi tổ hợp.

“Vì vậy, ngay từ năm 2026, chúng ta phải có những bước đi chuẩn bị cho quá trình này. Bộ GD-ĐT sẽ mời các đơn vị tổ chức bài thi đánh giá trên máy tính để có sự thống nhất, nguyên tắc khi thi, làm sao vẫn là bài thi các trường tuyển sinh cho mình nhưng không quá chênh lệch nhau về cách thức, về chuẩn”, ông Sơn nói.