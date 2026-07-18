Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, thay thế Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT, bổ sung quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và hoàn thiện cơ chế đối với nhà giáo thỉnh giảng.

Lần đầu quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Trước đây, các quy định chỉ điều chỉnh hoạt động thỉnh giảng. Thông tư mới bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Thông tư quy định nguyên tắc ký hợp đồng, điều kiện, chế độ làm việc, tiền lương, quyền và trách nhiệm của nhà giáo cũng như trách nhiệm của cơ sở giáo dục; đồng thời yêu cầu việc sử dụng nhà giáo nghỉ hưu không làm ảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội ngũ kế cận và không thay thế nhà giáo cơ hữu.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định mới giúp các cơ sở giáo dục có cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm sau khi nghỉ hưu.

Hoàn thiện toàn diện quy định về nhà giáo thỉnh giảng

Thông tư thống nhất khái niệm về nhà giáo thỉnh giảng, cơ sở thỉnh giảng và hợp đồng thỉnh giảng; đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của nhà giáo thỉnh giảng từ giảng dạy sang hướng dẫn thực hành, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án và các hoạt động chuyên môn khác.

Nhà giáo nghỉ hưu được tạo điều kiện tiếp tục cống hiến. Ảnh: Thanh Hùng

Quy định mới cũng làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện, định mức giờ giảng, quyền và trách nhiệm của nhà giáo thỉnh giảng; đồng thời phân biệt việc áp dụng hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ tùy tính chất công việc.

Gắn hoạt động thỉnh giảng với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông tư mới bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục và nhà giáo.

Cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch sử dụng nhà giáo thỉnh giảng, công khai danh sách nhà giáo thỉnh giảng trên trang thông tin điện tử (trừ một số trường hợp đặc thù), đánh giá định kỳ chất lượng giảng dạy, lấy ý kiến phản hồi của người học và sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng.

Đối với nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, cơ sở giáo dục phải công khai danh sách, chức danh theo vị trí việc làm và bảo đảm tỷ lệ sử dụng theo quy định về kiểm định chất lượng, quy mô đào tạo.

Thông tư cũng quy định việc sử dụng nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhưng không thay thế các điều kiện bắt buộc về đội ngũ nhà giáo cơ hữu theo quy định của pháp luật.