Trong buổi làm việc này, Bộ trưởng GD-ĐT chia sẻ một số định hướng, giải pháp lớn của ngành Giáo dục trong thời gian tới.

Về giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng một trong những mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất hiện nay là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh.

Theo Bộ trưởng, để thực hiện mục tiêu đó, hệ thống giáo dục cần bảo đảm các điều kiện cơ bản cho dạy và học, bao gồm “3 đủ” là đủ trường lớp, đủ giáo viên và đủ cơ sở vật chất thiết yếu. Đây là nền tảng để mọi học sinh đều có cơ hội học tập, bất kể điều kiện vùng miền hay hoàn cảnh kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ tại buổi làm việc giữa Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ GD-ĐT. Ảnh: MOET

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, ngành Giáo dục đang triển khai các giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Ông cũng cho rằng cần tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm các hoạt động mang tính hình thức và các công việc hành chính không cần thiết. “Làm sao để nhà giáo tập trung cho chuyên môn”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Từ yêu cầu này, ông nói mọi hoạt động trong nhà trường cần hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ cốt lõi là dạy học.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: MOET

Liên quan đến áp lực tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10, Bộ trưởng cho rằng, giải pháp căn cơ không chỉ nằm ở việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh mà phải tăng năng lực tiếp nhận của hệ thống giáo dục thông qua đầu tư trường lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất.

Theo ông, khi cơ hội học tập được mở rộng, áp lực tuyển sinh sẽ giảm, qua đó góp phần giảm áp lực thi cử và tạo điều kiện để giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Đề cập đến công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh, người đứng đầu ngành Giáo dục cho rằng, phân luồng phải được thực hiện trên cơ sở giáo dục hướng nghiệp chất lượng. Khi học sinh hiểu rõ năng lực, sở trường, điều kiện của bản thân và nhu cầu của thị trường lao động, các em sẽ có những lựa chọn phù hợp hơn cho tương lai. “Học phổ thông hay học nghề đều là quyền lựa chọn của học sinh”, Bộ trưởng Sơn khẳng định.