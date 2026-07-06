Ngày 3/7, như VietNamNet phản ánh, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một hiện tượng đặc biệt xuất hiện tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, kết quả thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Song, đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt, “lạ” hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn như 9,2; 9,4; 9,6; 9,8.

Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi, năm 2025, trong tổng số 16.987 thí sinh dự thi môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có 131 bài thi đạt mức điểm từ 9 trở lên, không có thí sinh nào đạt điểm 10. Năm nay, với số thí sinh không thay đổi quá nhiều (17.589 em), tỉnh Tuyên Quang có 625 bài thi từ 9 điểm trở lên; đặc biệt có 154 điểm 10 môn Toán.

Cũng theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi, năm 2026, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước (đạt 0,876%), chỉ xếp sau tỉnh Hà Tĩnh (đạt tỷ lệ 0,913%).

Trong khi đó, năm 2025, Tuyên Quang còn là 1 trong 5 tỉnh, thành có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2025 thấp nhất cả nước (năm ngoái điểm trung bình môn Toán là 4,07; năm nay là 5,07).

Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước năm 2026 (đạt 0,876%), chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau thông tin về loạt điểm 10 bất thường trong dải số báo danh gần nhau, Bộ GD-ĐT cho hay, qua rà soát, nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Cũng trong sáng 3/7, trả lời VietNamNet, một nguồn tin có thẩm quyền tại tỉnh Tuyên Quang xác nhận công an tỉnh này đang phối hợp với Sở GD-ĐT vào cuộc kiểm tra về kết quả điểm thi môn Toán.

Chiều 3/7, trên Fanpage của Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát thông tin về việc vào cuộc xác minh, kiểm tra liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông đã phản ánh về một số kết quả, dữ liệu điểm thi có liên quan đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, thông tin phản ánh cho thấy tại một trường THPT trên địa bàn, có tới 299 trong tổng số 328 học sinh đạt điểm 9 và điểm 10 ở môn Toán, với mức điểm trung bình chung môn học này đạt tới 9,58.

Sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở GD-ĐT, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Sở GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Công an tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi. Bố trí phân công lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Đến chiều tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến những dấu hiệu vi phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tối ngày 5/7, Bộ GD-ĐT đã thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bộ GD-ĐT cho hay, Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).