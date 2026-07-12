Theo đó, 7 nhà giáo được Bộ GD-ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2026 gồm:

56 nhà giáo được Hội đồng xét tặng danh hiệu của Bộ GD-ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2026 gồm:

Trước đó, có 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026. Hồi cuối tháng 4/2026, Hội đồng xét tặng danh hiệu của Bộ GD-ĐT đã tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 10 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.