Tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội mới đây, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, cần giảm các hoạt động mang tính hình thức và các công việc hành chính không cần thiết để nhà giáo tập trung cho chuyên môn.
Theo đó, 7 nhà giáo được Bộ GD-ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2026 gồm:
56 nhà giáo được Hội đồng xét tặng danh hiệu của Bộ GD-ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2026 gồm:
Trước đó, có 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026. Hồi cuối tháng 4/2026, Hội đồng xét tặng danh hiệu của Bộ GD-ĐT đã tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 10 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo.