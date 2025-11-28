Theo Bộ GD-ĐT, thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức, từ năm 2015, Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn về mã số, tiêu chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp. Bộ cũng quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo thẩm quyền được giao, làm căn cứ để các địa phương thực hiện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Bộ GD-ĐT nhận thấy còn có bất cập: Một số tỉnh chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên trong giai đoạn 2016-2025; có tỉnh đã xây dựng đề án thăng hạng giáo viên năm 2024-2025 nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai; có tỉnh đã tổ chức nhưng thực hiện không đồng bộ giữa các cấp học và giữa các đơn vị hành chính.

Giáo viên và học sinh trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Bộ đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo triển khai rà soát thực trạng công tác thăng hạng giáo viên của địa phương. Việc này báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/11/2025.

Đồng thời, các tỉnh cần tiếp tục tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, địa phương liên hệ Bộ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để được hướng dẫn, hỗ trợ.