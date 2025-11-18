Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, để cụ thể hóa quy định tại Nghị quyết 71-NQ/TW, Bộ đang triển khai xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong cơ sở giáo dục công lập.

Trong đó, đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình, gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2026-2030): Bộ GD-ĐT đang đề xuất bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường học mức 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông, tăng thêm 5% mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 trở đi): Việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Về lộ trình, hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định của Chính phủ, dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua trong năm 2025 để đảm bảo kịp tiến độ có hiệu lực đồng thời với Luật Nhà giáo.

“Về nguồn lực, khi triển khai, ngân sách nhà nước sẽ được bố trí trong kế hoạch hằng năm và chúng tôi cũng mong muốn các địa phương chủ động hơn trong việc cân đối, ưu tiên cho giáo dục, để chính sách này thật sự đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết 71”, ông Sơn nói.

Theo dự thảo Nghị định quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ GD-ĐT cũng đưa thêm nhiều diện nhà giáo có thể được hưởng phụ cấp mới áp dụng từ năm 2026, gồm: Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.