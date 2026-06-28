Năm ngoái, ngành Sư phạm Ngữ văn dẫn đầu điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 với 28,52 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử (28,31) và Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,03) cũng nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao. Phần lớn các ngành khác dao động từ 24 đến 26 điểm. Ngành Quản lý thể dục thể thao thấp nhất với 20,25 điểm.

VietNamNet tổng hợp điểm chuẩn vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT) trong 2 năm gần đây để học sinh, phụ huynh tham khảo và đưa ra lựa chọn trước khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2026:

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh bằng 9 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM;

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2;

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao);

- Xét chuyển học sinh dự bị đại học;

- Xét tuyển diện học sinh cử tuyển;

- Xét tuyển lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài hiệp định.

Về học phí với sinh viên chính quy, mức trần năm học 2026 - 2027 là 17,9 triệu đồng đối với khối ngành I; 19,3 triệu đồng đối với khối ngành IV; 20,9 triệu đồng đối với khối ngành V; 19,1 triệu đồng đối với khối ngành VII.

Hằng năm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dành 7-8 tỷ đồng/năm học làm quỹ học bổng cho sinh viên.