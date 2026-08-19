Không làm phát sinh cấp quản lý trung gian

Theo Bộ GD-ĐT, về nguyên tắc tổ chức và quản trị, cơ sở giáo dục sau sắp xếp có trường chính, phân hiệu, điểm trường theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở giáo dục thống nhất về tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ, kế hoạch giáo dục, chuyên môn, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, dữ liệu và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Trường chính thực hiện chức năng quản trị, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục. Phân hiệu, điểm trường không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, mã trường, biên chế riêng và bộ máy quản lý riêng.

Việc tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục có nhiều phân hiệu, điểm trường không làm phát sinh cấp quản lý trung gian, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Hoạt động tại trường chính, phân hiệu, điểm trường phải phù hợp với quy mô, số lượng địa điểm, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm địa bàn; bảo đảm quyền học tập, an toàn của người học và chất lượng giáo dục.

Trường chính, phân hiệu và điểm trường

Trường chính đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là nơi đặt trụ sở chính, đồng thời là đầu mối hành chính, quản trị; quản lý con dấu, tài khoản, hồ sơ gốc và dữ liệu dùng chung của cơ sở giáo dục theo quy định.

Phân hiệu là đơn vị thuộc cơ sở giáo dục, đặt tại địa điểm khác với trường chính, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự ủy quyền của hiệu trưởng. Phân hiệu tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch chung của cơ sở giáo dục; quản lý người học, đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và các hoạt động tại phân hiệu theo nhiệm vụ được phân công, ủy quyền. Phân hiệu không có tư cách pháp nhân hoặc bộ máy quản lý độc lập.

Cô trò tại một trường tiểu học ở phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng.

Điểm trường là địa điểm tổ chức các lớp học ngoài trường chính và phân hiệu, chịu sự quản lý, điều hành của trường chính hoặc phân hiệu theo phương án tổ chức của cơ sở giáo dục. Điểm trường không tổ chức bộ máy quản lý độc lập. Căn cứ số lượng, khoảng cách và điều kiện thực tế của các điểm trường, người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công cấp phó hoặc cá nhân phù hợp làm đầu mối phụ trách một điểm trường hoặc cụm điểm trường để phối hợp, xử lý công việc thường xuyên. Song, việc phân công người phụ trách điểm trường hoặc cụm điểm trường không làm phát sinh chức danh quản lý, bộ máy quản lý hoặc thẩm quyền độc lập tại điểm trường.

Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, điều hành

Mỗi cơ sở giáo dục có một hiệu trưởng. Trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng theo quy định tại Nghị quyết 37/2026/NQ-CP; điểm trường không bố trí phó hiệu trưởng.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công cấp phó phụ trách lĩnh vực, cấp học, phân hiệu hoặc địa bàn phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô, số lượng địa điểm và yêu cầu quản trị của cơ sở giáo dục; xác định rõ nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc, trách nhiệm báo cáo và trách nhiệm giải trình.

Phân hiệu, điểm trường không thành lập ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng hoặc bộ máy quản lý độc lập. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và bộ phận khác được tổ chức thống nhất trong toàn cơ sở giáo dục; hoạt động tại từng địa điểm do người đứng đầu phân công.