Theo văn bản mới ban hành, cán bộ, giáo viên sẽ được tập huấn để khắc phục lỗi phát âm L-N; học sinh được rèn luyện để nói và viết đúng.

Sở GD-ĐT Hưng Yên đề nghị các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm GDNN-GDTX đưa nội dung khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn giữa hai phụ âm đầu L-N cho cán bộ, giáo viên, cũng như tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn L-N của học sinh, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026 và các năm học tiếp theo.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự rèn luyện; tạo môi trường giao tiếp chuẩn mực ngôn ngữ tiếng Việt trong nhà trường và cộng đồng.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phát động phong trào từ năm học 2025-2026, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Việc phát động sẽ được tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, triển khai từ tháng 9/2025 và hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Sau khi phát động, các trường chủ động triển khai các hoạt động thực hiện phong trào bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả và không ảnh hưởng đến giờ học chính khóa.