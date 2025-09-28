Những thay đổi trong Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành (chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10) đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó có các giáo viên, phụ huynh... Điểm đáng chú ý nhất, thông tư mới của Bộ GD-ĐT đã bỏ mức kỷ luật cao nhất với học sinh là tạm dừng học có thời hạn.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng ban hành Thông tư 18 hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học với định hướng khắc phục khó khăn về học tập, tâm lý và quan hệ xã hội cho người học.

Nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn những quy định mới của 2 thông tư mới này, cũng như giải đáp thắc mắc liên quan, báo VietNamNet tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Thông tư 19: Kỷ luật ‘mềm’ có đủ sức răn đe?” vào chiều 29/9.

3 khách mời sẽ tham gia giao lưu với độc giả Báo VietNamNet là:

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT);

PGS.TS Phạm Mạnh Hà - Chuyên gia tâm lý, Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, ĐH Bách khoa Hà Nội;

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Hạ Yên Quyết, Hà Nội.

Đây sẽ là dịp để đại diện Bộ GD-ĐT, các chuyên gia và lãnh đạo nhà trường trực tiếp giải đáp những băn khoăn của giáo viên, phụ huynh, học sinh... về việc triển khai Thông tư 19 và 18, cũng như những tác động thực tiễn của 2 chính sách này đến việc giáo dục học sinh.

Quý độc giả có thể gửi câu hỏi cho 3 khách mời tới địa chỉ bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc qua phần bình luận dưới bài viết này.

Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ GD-ĐT sau khi ban hành đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Trước thời điểm thông tư chính thức có hiệu lực vào ngày 31/10 tới đây, những ý kiến tranh luận trái chiều vẫn đang được đưa ra.

Kính mời quý độc giả đón xem tọa đàm trên báo VietNamNet vào ngày mai, 29/9.