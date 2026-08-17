Đó là một trong những nhiệm vụ mà Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tập trung triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện ở năm học 2026-2027.

Cụ thể, về cải cách hành chính, Bộ đề nghị cắt giảm triệt để hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp, hình thức; từ học kỳ I năm học 2026-2027 tuyệt đối không phát sinh hồ sơ ngoài quy định của Bộ GD-ĐT.

Ảnh: Thanh Hùng.

Bên cạnh đó, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ triển khai mô hình tổ chức khi thực hiện sắp xếp; kiện toàn bộ máy, đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; đổi mới quản lý theo hướng tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyển đổi số và đánh giá kết quả thực hiện.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo qua việc chuyển từ quản lý chủ yếu bằng hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu; đảm bảo trường dữ liệu về trẻ em, phổ cập giáo dục mầm non, đội ngũ, cơ sở vật chất, tình trạng dinh dưỡng của trẻ bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” để nhận diện vấn đề, dự báo rủi ro và điều chỉnh hoạt động.

Về kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, Bộ GD-ĐT đề nghị kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá, bảo đảm thực chất, hiệu quả; cắt giảm triệt để các cuộc thi và yêu cầu hồ sơ, báo cáo hành chính không cần thiết nhằm giảm áp lực cho giáo viên và nhà trường. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trường học, đánh giá dựa trên dữ liệu, minh chứng và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi các phản ánh, kiến nghị về hoạt động giáo dục mầm non; xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát và tự đánh giá được thực hiện xuyên suốt, bảo đảm thực chất, hiệu quả; lấy chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, mức độ an toàn và hiệu quả quản trị nhà trường làm thước đo đánh giá.