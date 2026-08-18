Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT về tình hình thực hiện Nghị định 238 năm 2025 của Chính phủ, kết quả khảo sát từ 58 cơ sở giáo dục đại học cho thấy mức thu học phí có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm ngành đào tạo và giữa các cơ sở có mức độ tự chủ tài chính khác nhau.

Trong đó, khối ngành sức khỏe có mặt bằng học phí cao nhất trong tất cả các nhóm ngành đào tạo. Nhiều chương trình thuộc lĩnh vực Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật y học đang áp dụng mức học phí cao hơn đáng kể so với các nhóm ngành khác.

Tại các cơ sở giáo dục đại học tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí tối đa của nhóm ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật y học và Y tế công cộng lên tới 82,2 triệu đồng/người học/năm, tương đương 174,2% mức trần.

Nhóm ngành Y học và Dược học có mức học phí tối đa 79,5 triệu đồng/người học/năm, tương đương 127,8% mức trần.

Ở nhóm cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí bình quân của các ngành sức khỏe cũng vượt xa các nhóm ngành còn lại. Tỷ lệ học phí bình quân so với mức trần của nhóm ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật y học và Y tế công cộng đạt 152,9%, trong khi mức tối đa lên tới 273,3%.

Đối với nhóm ngành Y học và Dược học, tỷ lệ tương ứng là 139,9% và 196,5%. Trong khi đó, phần lớn các nhóm ngành đào tạo khác có mức học phí dao động quanh mức trần hoặc thấp hơn mức trần theo quy định.

Theo Bộ GD-ĐT, thực tế này phản ánh đặc thù của khối ngành sức khỏe với yêu cầu cao về thực hành, thực tập lâm sàng, hệ thống cơ sở thực hành tại bệnh viện, trang thiết bị chuyên môn, vật tư tiêu hao và đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên sâu. Đây cũng là nhóm ngành có chi phí đào tạo thực tế cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay.

Trần học phí ngành Răng - Hàm - Mặt tăng

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238 năm 2025 của Chính phủ về chính sách học phí mà Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến, mức trần học phí với các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2026-2027 dự kiến được giữ nguyên ở hầu hết ngành. Riêng ngành Răng - Hàm - Mặt tăng từ 2,66 triệu đồng/tháng lên 3,5 triệu đồng/tháng.

Trần học phí đại học năm học 2026-2027 của các trường chưa tự chủ.

Từ năm học 2027-2028, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế - xã hội nhưng không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Với các trường tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí ở trên. Với các chương trình của trường đại học công lập đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế, các trường được tự quyết định mức thu.