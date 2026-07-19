Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, ngành Kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và phân tích kinh doanh thuộc chương trình đào tạo liên kết với Đại học Victoria, Australia có mức học phí là 130 triệu đồng/năm. Đây cũng là ngành có học phí cao nhất tại Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay.

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành Quản lý do Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đối tác cùng cấp bằng có học phí cao nhất tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay với mức thu là 112,7 triệu đồng/năm học. Mức này đã bao gồm học phí của một kỳ học ở trường đối tác nước ngoài.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Trường Đại học Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy (Mỹ) và do Đại học Troy cấp bằng có học phí trung bình khoảng 140 triệu đồng/năm học. Sinh viên trúng tuyển khóa 25 được cấp học bổng dự kiến hơn 103 triệu đồng/người trong toàn khóa học, do đó học phí còn khoảng hơn 111 triệu đồng/năm học.

Nếu sinh viên chuyển tiếp sang học tại Đại học Troy sẽ phải nộp học phí theo quy định của trường áp dụng cho đối tượng là sinh viên quốc tế. Sinh viên có cơ hội được hưởng mức học bổng tương đương 50% mức học phí áp dụng đối với sinh viên quốc tế nếu duy trì được GPA các kỳ đạt tối thiểu 3.0/4.0.

Sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Fanpage trường

Trong khi đó, ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis (Mỹ) do đại học này cấp bằng có học phí trung bình khoảng 115 triệu đồng/năm. Sinh viên trúng tuyển khóa 06 được cấp học bổng dự kiến hơn 87 triệu đồng/người trong toàn khóa, do đó học phí còn khoảng hơn 93 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ngành Kỹ thuật Hàng không tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có mức học phí năm thứ nhất lên tới 105 triệu đồng/năm học cho định hướng đào tạo gồm Kỹ thuật vận hành, Kỹ thuật bảo dưỡng. Với định hướng Kỹ thuật bảo dưỡng kết hợp chứng chỉ B1/B2, mức thu học phí là 130 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Dược Hà Nội

Học phí cao nhất tại Trường Đại học Dược Hà Nội áp dụng với chương trình liên kết đào tạo ngành Dược học. Giai đoạn học tại Trường Đại học Dược Hà Nội, mức thu học phí là 150 triệu đồng/năm học.

Mức học phí các năm học sau có thể điều chỉnh cho phù hợp với chi phí đào tạo thực tế nhưng không vượt quá 10% so với mức học phí năm liền trước và các quy định hiện hành.

Trong giai đoạn học tại Đại học Sydney, học phí áp dụng theo quy định của trường đối với sinh viên quốc tế. Các năm tiếp theo, mức thu có thể điều chỉnh theo chi phí đào tạo thực tế nhưng không vượt quá 5% so với năm trước.

Đại học Phenikaa

Trường Y - Dược, Đại học Phenikaa thu học phí trung bình ngành Y khoa là 150 triệu đồng/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt là 160 triệu đồng/năm. Song, trường hỗ trợ giảm 20% học phí năm đầu tiên đối với hai ngành này, giảm 10% học phí cho các năm tiếp theo. Như vậy, học phí năm học 2026-2027 sau giảm là 120 triệu đồng với ngành Y khoa và 128 triệu đồng với ngành Răng - Hàm - Mặt.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Học phí ngành Y khoa của Trường Đại học Công nghệ TPHCM năm nay là 960 triệu đồng/khóa, tương đương 160 triệu đồng/năm. Nếu áp dụng học bổng 30-35%, mức học phí là 104-112 triệu đồng/năm. Cả hai chính sách học bổng 30% và 35% dành cho khối ngành Y và Khoa học Sức khỏe được áp dụng toàn khóa và không yêu cầu điều kiện duy trì qua từng học kỳ, năm học.

Trường Đại học Tân Tạo

Hiện học phí ngành Bác sĩ đa khoa của Trường Đại học Tân Tạo thu bình quân là 150 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Hiện các ngành đào tạo bác sĩ hệ 6 năm của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, có học phí khoảng 180 triệu đồng/năm.

Ngoài các trường trên, một số trường khác cũng có nhiều chương trình đào tạo với học phí cao như: Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Trường Đại học RMIT, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Trường Đại học Văn Lang…

Học phí đại học ba năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 97 (năm 2023) của Chính phủ. Mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2026-2027 là 1,71-3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Đối với các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, các trường được tự xác định mức học phí.