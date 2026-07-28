Theo công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội, dự kiến mức học phí với chương trình chuẩn khoảng 28-40 triệu đồng/năm. Với các chương trình Elitech, học phí từ 35 đến 50 triệu đồng/năm. Riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mức học phí tăng nhẹ lên 65-68 triệu đồng/năm học.

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế song bằng sẽ có học phí 55 triệu đồng/năm, tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm 2025.

Các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế thu học phí 24-33 triệu đồng/kỳ. Trong khi đó, các chương trình tài năng thu 17-21 triệu đồng/kỳ.

Nhà trường cho biết, mức học phí này có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng mức tăng trung bình tất cả các chương trình đào tạo không quá 10% mỗi năm.

Học phí các ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội cụ thể như sau:

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường dự báo mức điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến), Khoa học máy tính sẽ có điểm chuẩn cao nhất, khoảng trên 28,5 điểm. Các ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano dự kiến điểm chuẩn khoảng 27,5-28,5.