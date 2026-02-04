Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng lý giải, theo nguyên tắc, khi đề thi ổn định và không có thay đổi, Bộ không cần công bố đề minh họa. Bộ GD-ĐT chỉ thực hiện việc này nếu đề thi năm 2026 có sự điều chỉnh so với năm 2025 để học sinh nắm bắt và chuẩn bị.

Theo ông Hà, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản tương tự năm 2025, theo định hướng đánh giá năng lực, gắn với thực tiễn, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi vẫn giữ tỷ lệ phân hóa 4:3:3 tương ứng các mức độ nhận biết – thông hiểu – vận dụng. Vì vậy, thí sinh có thể sử dụng đề thi các năm trước để ôn tập.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mạnh Hùng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến có các môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp). Trong đó, Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025–2026 do Bộ GD-ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2025.