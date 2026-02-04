Bên cạnh các quy tắc ứng xử chung, thông tư nêu rõ các quy tắc ứng xử với người học. Theo đó, nhà giáo không được ép buộc người học tham gia các hoạt động tự nguyện; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá.

Trong ứng xử với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thông tư quy định nhà giáo không được thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ.

Ngoài ra, nhà giáo không được áp đặt, vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người giám hộ của người học tham gia các hoạt động trái quy định hoặc bị ép buộc dưới danh nghĩa tự nguyện.

Trong ứng xử với cộng đồng, nhà giáo phải tích cực lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội, trong nhà trường đến cộng đồng. Các nhà giáo cần chủ động tham gia truyền thông, tuyên truyền về giáo dục, chống tin giả liên quan tới lĩnh vực giáo dục và nhà giáo trên các kênh mạng xã hội chính thống. Nhà giáo không tham gia, ủng hộ các hoạt động mê tín dị đoan và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.